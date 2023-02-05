Композитор Дунаев рассказал о состоянии здоровья телеведущего Дроздова
Москва, 5 февраля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Учёный-зоолог, телеведущий Николай Дроздов после перелома рёбер идёт на поправку. Об этом 5 февраля сообщил друг путешественника композитор Дмитрий Дунаев.
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Николай Дроздов
По его словам, Дроздов пока ещё находится в больнице, но уже поправляется.
Дунаев предположил, что телеведущего могут выписать уже на днях и он вернётся домой.
«Состояние хорошее, идёт на поправку», — приводит РИА Новости слова Дунаева.
Уточняется, что дата выписки пока неизвестна.