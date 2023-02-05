Москва, 5 февраля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Учёный-зоолог, телеведущий Николай Дроздов после перелома рёбер идёт на поправку. Об этом 5 февраля сообщил друг путешественника композитор Дмитрий Дунаев.

Maxim75 Николай Дроздов

По его словам, Дроздов пока ещё находится в больнице, но уже поправляется.

Дунаев предположил, что телеведущего могут выписать уже на днях и он вернётся домой.

«Состояние хорошее, идёт на поправку», — приводит РИА Новости слова Дунаева.

Уточняется, что дата выписки пока неизвестна.