Москва, 5 февраля, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Получено ещё одно признание роли Запада в конфликте на территории Украины, написала 5 февраля в своём телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС Нафтали Беннет

Так она прокомментировала высказывания бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который подтвердил, что переговоры России и Украины были сорваны по инициативе Запада.

Выполняя роль посредника, Беннет «до мельчайших деталей» согласовывал свои действия с США, Германией и Францией, отметил сам политик.

Как сообщалось ранее, бывший премьер Израиля также заявил, что прежде чем Западом было принято решение о срыве переговоров, стороны успели подготовить 17 или 18 черновиков проекта соглашения.