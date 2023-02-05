Тель-Авив, Израиль, 5 февраля, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Переговоры представителей Москвы и Киева, состоявшиеся весной 2022 года, были прерваны по инициативе западных стран. Об этом заявил бывший премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, опубликованном в его YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«По большому счету да. Запад прервал переговоры, и тогда мне казалось, что они не правы. А теперь скажу, что еще рано делать выводы», — сказал политик, отвечая на вопрос ведущего о том, было ли прекращение переговоров инициировано западными странами.

По мнению представителя Израиля, переговоры могли привести к положительному исходу событий, однако в настоящее время он сомневается в правильности такого пути.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители России, Украины и посредники успели подготовить весной 2022 года 17 или 18 черновиков проекта соглашения.