Москва, 5 февраля, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за время проведения специальной военной операции уничтожили 4003 полевых орудия и миномета ВСУ, сообщили 5 февраля в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Также за время проведения СВО российская армия уничтожила 382 самолета, 206 вертолетов, 3023 беспилотника, 403 зенитных ракетных комплекса, 7750 танков и других боевых бронированных машин, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ и иную технику.

Как сообщалось ранее, в Министерстве обороны 5 февраля также сообщили о наступлении и занятии более выгодных рубежей на донецком направлении, поражении 111 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.