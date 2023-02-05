ВС России уничтожили более 120 военных ВСУ на краснолиманском направлении

Москва, , 15:12 — REGNUM Более 120 военных ВСУ уничтожены российскими войсками на краснолиманском направлении. Об этом 5 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 120 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Кроме того, уничтожены боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.

По его словам, в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений российской группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной и 71-й егерской бригад ВСУ, а также 27-й бригады нацгвардии.

Он отметил, что речь идёт о действиях в районах населённых пунктов Ямполовка, Новосадовое (ДНР), Стельмаховка, Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества (ЛНР).