Москва, , 15:15 — REGNUM За сутки 111 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях поразили российские войска. Об этом сообщает 5 февраля Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Военнослужащие РФ © Андрей Рубцов/ТАСС

В ведомстве уточнили, что ракетные войска и артиллерия группировки войск ВС РФ за сутки нанесли поражение 111 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 142 районах.

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