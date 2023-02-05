Москва, 5 февраля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях более 130 украинских военнослужащих, сообщили 5 февраля в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости Гаубица «Мста-Б» на боевой позиции

«На южнодонецком и запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, на указанных направлениях уничтожены два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и Д-20.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России за время проведения специальной военной операции уничтожили 4003 полевых орудия и миномёта ВСУ.

Также за время проведения СВО российская армия уничтожила 382 самолёта, 206 вертолётов, 3023 беспилотника, 403 зенитных ракетных комплекса, 7750 танков и других боевых бронированных машин, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ и иную технику.