Москва, , 15:08 — REGNUM Две украинские гаубицы уничтожены российскими войсками на херсонском направлении. Об этом сообщает 5 февраля Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Артиллерия России © Виктор Антонюк/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация» противника находились у населённых пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области. Они уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на херсонском направлении ВС РФ уничтожили боевую машину РСЗО «Град» и склад боеприпасов, принадлежащие ВСУ.