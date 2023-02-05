Москва, 5 февраля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Две украинские гаубицы уничтожены российскими войсками на херсонском направлении. Об этом сообщает 5 февраля Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Виктор Антонюк/РИА Новости Артиллерия России

В ведомстве уточнили, что гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация» противника находились у населённых пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области. Они уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на херсонском направлении ВС РФ уничтожили боевую машину РСЗО «Град» и склад боеприпасов, принадлежащие ВСУ.