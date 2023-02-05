СМИ: потомки британских плантаторов извинились за предков и готовы выплатить Гренаде репарации

Лондон, , 15:17 — REGNUM В Великобритании представители аристократического рода Тревельян готовы выплатить Гренаде репарации в размере $120 тыс. в связи с тем, что их потомки в XIX веке использовали рабский труд на шести сахарных плантациях на острове в Карибском море, передаёт 5 февраля вещательная корпорация Би-би-си.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Одна из членов рода заявила, что размер выплаты спустя 200 лет может показаться неадекватным, и извинилась за предков в надежде тем самым подать пример другим.

По данным источника, выплаты должны пойти на создание фонда по экономическому развитию Гренады.

Комиссия по национальным репарациям Гренады данную инициативу потомков рода Тревельян поддержала.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с извинениями от имени государства перед бывшими голландскими колониями.

Власти Нидерландов пообещали выделить €200 млн фонду, реализующему проекты в сфере повышения осведомлённости о связанном с рабовладением прошлом. Кроме того, €27 млн будет направлено на проект по созданию посвящённого рабовладению музея.