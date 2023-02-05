Москва, , 15:12 — REGNUM Российские военнослужащие на купянском направлении пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её информации, деятельность этих групп была пресечена около населенных пунктов Лиман Первый, Гряниковка, Котляровка Харьковской области, а также у леса Попов в ЛНР.

Уточняется, что всего было ликвидировано до 35 военнослужащих ВСУ, два автомобиля и боевая бронированная машина.

Отмечается, что огонь артиллерии «Западной» группировки войск на этом направлении нанёс огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ около населенных пунктов Новосёловское ЛНР, а также Синьковка, Берестовое, Ивановка Харьковской области.

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