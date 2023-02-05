Москва, 5 февраля, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за минувшие сутки в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении, сообщили 5 февраля в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобождённые территории СВО

Ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники нескольких бригад ВСУ в районах населённых пунктов Спорное, Авдеевка и Красногоровка (ДНР).

За сутки на этом направлении было уничтожено более 115 военнослужащих ВСУ, а также девять единиц техники (три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и гаубица Д-30).