Боррель обвинил Иран в усложнении возможности достижения ядерного соглашения

Брюссель, , 14:54 — REGNUM Позиция Ирана по некоторым вопросам усложняет возможность достижения соглашения по иранской ядерной программе. Об этом 5 февраля заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря на то, что всё шло хорошо, США вышли из соглашения. В дальнейшем Иран занял позицию, которая сильно затрудняет достижение соглашений любого характера», — сказал Боррель.

По его словам, ядерное соглашение становится сложнее в условиях подавления внутренних движений, применения смертной казни и поставок оружия России, несмотря на то, что последнее Иран отрицает.

Он добавил, что сейчас совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) заморожен.

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