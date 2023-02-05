Брюссель, 5 февраля, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Позиция Ирана по некоторым вопросам усложняет возможность достижения соглашения по иранской ядерной программе. Об этом 5 февраля заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Несмотря на то, что всё шло хорошо, США вышли из соглашения. В дальнейшем Иран занял позицию, которая сильно затрудняет достижение соглашений любого характера», — сказал Боррель.

По его словам, ядерное соглашение становится сложнее в условиях подавления внутренних движений, применения смертной казни и поставок оружия России, несмотря на то, что последнее Иран отрицает.

Он добавил, что сейчас совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) заморожен.