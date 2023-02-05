Тысячи домов в румынском уезде Альба остались без света из-за непогоды
Бухарест, 5 февраля 2023, 14:50 — REGNUM В результате непогоды тысячи домов в румынском уезде Алба остались без электричества. Об этом сообщает местный телеканал Digi 24.
Согласно опубликованным данным, из-за сильных снегопадов заблокировано несколько дорог, повалены деревья и столбы, повреждены десятки трансформаторных подстанций.
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«Метеорологи предупреждают, что грядет самый холодный период этой зимы», — отмечает телеканал.
Без электричества также остались горные курорты Семеник и Мунтеле-Мик, город Кривадия в уезде Караш-Северин. Проблемы были зафиксированы и в уезде Долж.
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