Киев, 5 февраля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Около 40% потребителей в Одессе остаются без электроснабжения. Об этом 5 февраля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Viacheslav Onyshchenko/globallookpress.com Одесса

По его словам, в Одессе и Одесской области действуют экстренные отключения. Так, в городе порядка 280 тысяч человек (до 40% потребителей) остаются без света.

Он отметил, что в Одессу направляются мощные генераторы, при этом 25 генераторов уже поступили, еще порядка 50 находятся в пути.

Как передавало ИА REGNUM, в Одессе произошла технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций.