Путин проведет заседание совета Агентства стратегических инициатив
Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета АСИ и откроет новые аэропорты
Москва, 5 февраля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе, 6–12 февраля, проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, сообщил телеканал «Россия 1» 5 февраля.
Михаил Климентьев/ТАСС
Президент России Владимир Путин
Также запланирована рабочая поездка главы государства в один из регионов страны.
Кроме того, предполагается участие президента в мероприятиях, посвященных 100-летию гражданской авиации в России, в церемонии открытия новых аэропортов и церемонии вручения премий молодым ученым.
В июле 2022 года, выступая на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив, Владимир Путин заявил о начале нового этапа мировой истории.