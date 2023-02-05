Москва, 5 февраля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе, 6–12 февраля, проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, сообщил телеканал «Россия 1» 5 февраля.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент России Владимир Путин

Также запланирована рабочая поездка главы государства в один из регионов страны.

Кроме того, предполагается участие президента в мероприятиях, посвященных 100-летию гражданской авиации в России, в церемонии открытия новых аэропортов и церемонии вручения премий молодым ученым.

В июле 2022 года, выступая на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив, Владимир Путин заявил о начале нового этапа мировой истории.