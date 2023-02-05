Мазур и Пушилин договорились о развитии сотрудничества Томской области и ДНР

Томск, , 14:35 — REGNUM Томская область и ДНР будут развивать сотрудничество в научно-технической и других сферах, заявил 5 февраля губернатор области Владимир Мазур.

Губернатор Томской области Владимир Мазур © Данил Айкин/РИА Новости

Соответствующие договорённости были достигнуты в ходе визита Мазура в Донецк.

У Томска накоплен большой опыт кооперации промышленного производства и научно-образовательного комплекса, это будет востребовано и в Донбассе, и в целом у двух регионов «много точек соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества», сказал Мазур.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в свою очередь поблагодарил руководителей Томской области за помощь региону и отметил, что полноценная экономическая кооперация Томска и Донецк уже началась — так, предприятия двух регионов совместными силами выпустили первый импортозамещающий проходческий комбайн.