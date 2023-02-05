Штат Огайо, США, 5 февраля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. В городе Восточная Палестина американского штата Огайо эвакуировали не менее полутора тысяч жителей. Данная мера была принята в связи с пожаром, начавшимся после того, как поезд с химикатами сошёл с рельсов. Об этом сообщает Assосiated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По данным Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), поезд перевозчика Norfolk Southern состоял из более чем 100 вагонов, в 20 из которых были опасные химикаты. В пяти вагонах был винилхлорид.

О пострадавших и погибших не сообщалось. Кадры возгорания опубликованы на YouTube.

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