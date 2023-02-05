София, , 14:40 — REGNUM Гражданка России Елена Максимова завоевала главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная — 2022».

Елена Максимова Василий Иванов © ИА REGNUM

В 2023 году данный конкурс проходил в Софии с 30 января по 5 февраля.

Уточняется, что победительнице 34 года, она живёт в Удмуртии.

Отмечается, что в финал конкурса вышли 120 женщин из Японии, Таиланда, Китая, Филиппин, Украины, Белоруссии, Германии, США, Испании, Индии и других стран. Конкурс проводится с 2007 года. Впервые в нём первое место получила жительница России.

Максимова родилась в деревне Гыя в Удмуртии. Она является руководителем сети языковых центров в Ижевске, воспитывает двоих детей. В 2021 году Максимова завоевала титул «Вторая вице-миссис Россия — Вселенная».