Киев, , 14:25 — REGNUM ВСУ ожидают проблемы в течение ближайших месяцев, заявил экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Алексей Арестович Интернет-представительство Киевского террористического режима

По его словам, из-за более сильного положения Вооруженных сил России ВСУ не смогут избежать «кровавой драки».

«Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать, — сказал он в интервью на своем YouTube-канале. — Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям».

Ранее бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в связи с массовыми арестами военных и обвалом экономики ситуация на Украине находится на грани социального взрыва.

Соскин также назвал обвал экономики «катастрофой, которая приведет к девальвации и инфляции».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Арестович оценил российскую спецоперацию как «изящную, красивую и молниеносную».

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