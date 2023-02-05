Арестович заявил, что в ближайшие месяцы ВСУ не избежать неприятностей
Арестович заявил, что в ближайшие два месяца ВСУ не избежать неприятностей
Киев, 5 февраля, 2023, 14:25 — ИА Регнум. ВСУ ожидают проблемы в течение ближайших месяцев, заявил экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.
По его словам, из-за более сильного положения Вооруженных сил России ВСУ не смогут избежать «кровавой драки».
Ранее бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в связи с массовыми арестами военных и обвалом экономики ситуация на Украине находится на грани социального взрыва.
Соскин также назвал обвал экономики «катастрофой, которая приведет к девальвации и инфляции».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Арестович оценил российскую спецоперацию как «изящную, красивую и молниеносную».
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