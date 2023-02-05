Маск высмеял американских военных из-за сбитого китайского аэростата
Вашингтон, 5 февраля 2023, 14:22 — REGNUM Американский бизнесмен Илон Маск высмеял уничтожение китайского аэростата в небе над США, опубликовав 5 февраля в Twitter мем по мотивам мультфильма «Вверх».
На картинке изображён американский военный истребитель, который наносит удар по разноцветным воздушным шарам, благодаря которым дом главного героя мультфильма парит в воздухе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после уничтожения китайского аэростата Дональд Трамп — младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, высмеял действующего главу страны Джо Байдена, назвав того «Джо Цзы».
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