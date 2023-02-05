Вашингтон, 5 февраля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск высмеял уничтожение китайского аэростата в небе над США, опубликовав 5 февраля в Twitter мем по мотивам мультфильма «Вверх».

www. imago-images.de/globallookpress.com Илон Маск

На картинке изображён американский военный истребитель, который наносит удар по разноцветным воздушным шарам, благодаря которым дом главного героя мультфильма парит в воздухе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после уничтожения китайского аэростата Дональд Трамп — младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, высмеял действующего главу страны Джо Байдена, назвав того «Джо Цзы».