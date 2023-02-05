Венеция, Италия, 5 февраля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. В Венеции стартовал традиционный карнавал. Город в первые дни февраля заполонили туристы, чтобы присутствовать на знаменитом шествии, сообщает 5 февраля «Рен ТВ».

IMAGO/Andrea Merola/globallookpress.com Карнавал в Венеции

На улицы вышли тысячи итальянцев и гостей города. Даже в ночное время зрители должны находиться в масках и костюмах.

У Большого канала было организовано световое шоу и водный парад.

Напомним, костюмированный праздник в Венеции проходит ежегодно в феврале. Его организаторы заявляют, что карнавал берёт начало с 421 года, когда, предположительно, была основана Венеция.

В 2021 году праздник впервые прошёл в онлайн-формате по причине сложной эпидемиологической ситуации.