* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

The Guardian: секретный украинский батальон «Братство»* устраивает диверсии в России

Лондон, , 14:28 — REGNUM На Украине работает секретный батальон «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который устраивает диверсии на территории России. Об этом сообщает обозреватель британской газеты The Guardian Дэниел Боффи.

Террористы Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, власти Украины и коллективный Запад скрывают его существование.

По словам автора, батальон занимается разной деятельностью — от уничтожения военной инфраструктуры до похищения высокопоставленных чиновников. При этом, отмечает журналист, украинские бойцы не пытаются скрывать свою деятельность.

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Один из участников батальона по имени Владислав рассказал о возможности легко пересекать границу с Россией. Ещё один член «Братства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Алексей добавил, что в батальоне используют в своей работе гражданских лиц.

Ранее стало известно, что в Херсонской области киевские боевики похищают людей, чтобы потребовать выкуп.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых районах Киева и Киевской области утром 5 февраля начались стабилизационные отключения электроэнергии.