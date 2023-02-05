В Британии рассказали об украинском террористическом батальоне «Братство»*
Лондон, 5 февраля 2023, 14:28 — REGNUM На Украине работает секретный батальон «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который устраивает диверсии на территории России. Об этом сообщает обозреватель британской газеты The Guardian Дэниел Боффи.
Согласно опубликованным данным, власти Украины и коллективный Запад скрывают его существование.
По словам автора, батальон занимается разной деятельностью — от уничтожения военной инфраструктуры до похищения высокопоставленных чиновников. При этом, отмечает журналист, украинские бойцы не пытаются скрывать свою деятельность.
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Один из участников батальона по имени Владислав рассказал о возможности легко пересекать границу с Россией. Ещё один член «Братства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Алексей добавил, что в батальоне используют в своей работе гражданских лиц.
Ранее стало известно, что в Херсонской области киевские боевики похищают людей, чтобы потребовать выкуп.
Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых районах Киева и Киевской области утром 5 февраля начались стабилизационные отключения электроэнергии.