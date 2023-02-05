Беннет: конфликт на Украине начался из-за желания Киева вступить в НАТО
Тель-Авив, Израиль, 5 февраля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Конфликт на Украине стал следствием намерения Киева вступить в НАТО. Об этом заявил бывший премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, соответствующее видео опубликовано в его YouTube-канале.
The Israel Project
Нафтали Беннет
Беннет отметил, что этот конфликт произошёл из-за желания Украины вступить в НАТО.
По словам экс-премьера, президент Украины Владимир Зеленский во время контактов на начальном этапе СВО готов был отказаться от идеи присоединиться к НАТО.
«Зеленский говорит: «Я отказываюсь от этой идеи», — сообщил Беннет, добавив, что руководство западных стран прервало переговоры и решило не договариваться с Кремлём.