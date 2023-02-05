Пьяный житель Подмосковья убил ребёнка соседей, показывая ему боевые приёмы с ножами

Балашиха, Московская область, , 14:02 — REGNUM В Балашихе 9-летний ребёнок погиб от удара ножом, который ему нанёс сосед, демонстрируя боевые приёмы с применением холодного оружия. Об этом 5 февраля сообщает подмосковное управление Следственного комитета РФ.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, вечером 4 февраля 47-летний сосед мальчика по коммунальной квартире показывал ему боевые приемы и нанёс смертельное ранение. При этом мужчина был пьян. Его задержали, возбуждено уголовное дело.

По информации следствия, ребёнок проживал с отцом, его мать лишена родительских прав.