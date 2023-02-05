Балашиха, Московская область, 5 февраля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. В Балашихе 9-летний ребёнок погиб от удара ножом, который ему нанёс сосед, демонстрируя боевые приёмы с применением холодного оружия. Об этом 5 февраля сообщает подмосковное управление Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Отмечается, вечером 4 февраля 47-летний сосед мальчика по коммунальной квартире показывал ему боевые приемы и нанёс смертельное ранение. При этом мужчина был пьян. Его задержали, возбуждено уголовное дело.

По информации следствия, ребёнок проживал с отцом, его мать лишена родительских прав.