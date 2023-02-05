На службе Папы Римского в Джубе присутствовали более 100 тысяч человек

Джуба, , 14:06 — REGNUM В столице Южного Судана Папа Римский Франциск провёл службу с участием 100 тысяч человек. Это стало завершающим этапом визита понтифика, включавшего до этого посещение Демократической Республики Конго.

Папа Римский Франциск и президент Сальва Киир во время церемонии прощания в международном аэропорту Судана © VATICAN MEDIA/globallookpress.com

После службы на площади перед мавзолеем лидера народного освобождения Джона Гаранга понтифик призвал собравшихся к миру и братству, которые, по его словам, являются условием для развития и достойной жизни.

При этом в Демократической Республике Конго понтифик открыто осудил «экономическую колонизацию» Африки, призвал не эксплуатировать богатства её земли, косвенно уличил власти в не учитывающем интересы народа управлении.

В Южном Судане он чаще говорил о возможностях самих жителей страны, в чьих руках находится многое для построения более процветающей жизни.

По его словам, будущее — в руках детей и женщин. Женщин всё чаще убивают в вооружённых конфликтах, а дети не посещают школы, эксплуатируются на тяжёлых работах и становятся участниками вооружённых банд.

Напомним, ранее папа Римский заявил, что не считает новые поставки вооружений Украине конструктивным способом разрешения конфликта с Россией и призвал президента Владимира Зеленского провести переговоры с Москвой.