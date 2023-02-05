Заместитель генсека НАТО 7 февраля в Брюсселе встретится с премьером Молдавии

Брюссель, , 14:01 — REGNUM Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ 7 февраля в Брюсселе встретится с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей, сообщили в альянсе 5 февраля.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ © Janine Schmitz/globallookpress.com

Тема беседы не уточнятся.

Как сообщалось ранее, в начале февраля 2023 года бывший президент Молдавии Игорь Додон, а вслед за ним глава МИД России Сергей Лавров заявили, что Запад хочет сделать из Молдавии «новую Украину», не считаясь с интересами её жителей.

Новые «прозападные» власти Молдавии фактически саботируют приднестровский переговорный процесс, что ясно говорит об их намерениях, отметил Лавров.

На пути к «западным ценностям» новый президент Молдавии Майя Санду подавляет СМИ и оппозицию, ведя страну в направлении, противоположном тому, которого хотят граждане, сказал, в свою очередь, Додон.