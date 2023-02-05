Анкара, 5 февраля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Из-за США конфликт на Украине затягивается, Вашингтон не дал Москве и Киеву приблизиться к миру. Об этом турецкая газета Aydinlik пишет 5 февраля, ссылаясь на источник во властных структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам собеседника издания, США пытаются держать ситуацию в напряжении. И они же «предотвратили» заключение мира, когда стороны были к нему близки.

«Америка является причиной затягивания [конфликта] России и Украины», — говорится в публикации.

Источник напомнил слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу по поводу прошлогодних переговоров в Стамбуле. Мир был очень близок, и в Анкаре надеялись, что он будет достигнут. Но встреча глав МИД стран НАТО показала, отмечал турецкий министр, что украинский конфликт затянется, так как его завершения не хотят некоторые члены НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что страны Запада помешали дальнейшим переговорам России и Украины по урегулированию конфликта, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.