Politico: на Украине недовольны законом Зеленского об ужесточении наказаний для ВСУ

Киев, , 14:02 — REGNUM Жители Украины негативно отреагировали на новый закон президента страны Владимира Зеленского, согласно которому наказания для нарушителей в рядах ВСУ ужесточились. Об этом сообщает американская медиа-организация Politico.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным издания, петицию против нового закона подписали 25 тыс. человек.

Этот документ также критикуют и сотрудники неправительственных организаций по защите прав человека.

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«Этот закон будет иметь негативные последствия для защиты прав военнослужащих, обвиняемых в совершении преступления, и снизит уровень мотивации во время службы», — считает источник издания. По его мнению, данный закон несёт риски для защиты прав человека и обороноспособности страны.

В статье подчёркивается, что проблема дисциплины в рядах армии Украины вызвана суровыми боевыми условиями, нехваткой вооружения, а также неэффективным или небрежным командованием.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска смогут наносить удары по городам в приграничных регионах России, когда получат от США дальнобойные бомбы GLSDB.