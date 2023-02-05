В Донецке снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом
Донецк, 5 февраля 2023, 13:42 — REGNUM При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя, ещё четыре получили ранения. Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ жилых кварталов Донецка в одном из домов обрушились перекрытия.
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