Донецк, 5 февраля, 2023, 13:42 — ИА Регнум. При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«В результате обстрела Петровского района украинскими фашистами зафиксировано прямое попадание в одну из квартир многоквартирного жилого дома по ул. Красногоровская», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя, ещё четыре получили ранения. Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ жилых кварталов Донецка в одном из домов обрушились перекрытия.

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