Москва, 5 февраля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. На востоке Москвы произошла массовая авария, которая закончилась стрельбой. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На шоссе Энтузиастов между двумя водителями произошёл конфликт, в ходе которого 39-летний мужчина произвёл выстрел в 33-летнего водителя такси из травматического пистолета», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что у стрелявшего истёк срок разрешения на оружие. Пострадавший был госпитализирован с раной ноги.

Также сообщается, что после инцидента в стоящие на дороге автомобили врезалась ещё одна машина.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.