Киев, 5 февраля, 2023, 13:51 — ИА Регнум. В некоторых районах Киева и Киевской области утром 5 февраля начались стабилизационные отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК. Это противоречит ранее данным обещаниям оператора поддерживать подачу электричества до 16:00.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

Так, ограничения коснутся части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также Левого берега столицы. В Киевской области стабилизационные отключения света будут применены в Киево-Святошинском районе.

В энергохолдинге подчёркивают, что данные меры направлены на предотвращение возможных аварий из-за перегрузки оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января стабилизационные графики отключения применяли в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.