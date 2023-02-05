Грозный, 5 февраля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о назначении своих родственников на высокие должности в правительстве республики. Своё мнение он выразил в телеграм-канале.

Саид Царнаев/РИА Новости Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

По его словам, обвинения в нарушении закона являются оскорбительными. Он добавил, что в Чечне закон превыше всего. Кадыров отметил, что «тысячи чеченцев пожертвовали своими жизнями ради Конституции республики», в том числе его отец и другие родственники.

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«С моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки», — объяснил глава Чечни, добавив, что он назначает на должности тех, кому доверяет.

Как сообщало ИА REGNUM, новым вице-премьером, министром имущественных и земельных отношений Чечни назначен 26-летний Хамзат Кадыров.