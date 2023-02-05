Берлин, 5 февраля, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Пользователи немецкого портала Die Welt резко отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о тяжелейшей ситуации для ВСУ в Артёмовске. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Читатели данного издания отмечают, что поражение Киева в конфликте с Россией приближается очень быстро и Украина вскоре перестанет существовать как государство.

Один из читателей отметил, что скоро всё закончится. Он считает, что вопрос с Украиной будет решен не позднее июня текущего года, поэтому предложил Киеву сдаться уже сейчас, чтобы хоть что-то осталось.

Еще один пользователь указал на то, что у Украины большие проблемы и Киев не сможет победить Россию, даже со всем оружием НАТО.

Другой читатель отметил, что если Зеленский открыто признал тяжёлую для ВСУ ситуацию в Артёмовске, то ситуация на Украине действительно очень тяжёлая.

Пользователи напоминают, что это было ожидаемо, поскольку российская армия очень сильная. Они считают, что аналитики, которые предрекали поражение России, лишь врали в надежде достаточно заработать.