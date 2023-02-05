Донецк, 5 февраля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. В Донецке во дворе собственного дома после обстрела со стороны ВСУ погибла женщина, сообщил 5 февраля мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«В Петровском районе во дворе собственного дома по улице Красногоровская (от обстрелов ВСУ) погибла мирная жительница 1962 года рождения», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвами атак ВСУ за 4 февраля 2023 года стали восемь гражданских лиц, из них четыре человека погибли, четыре — получили ранения.

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