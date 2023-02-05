Байконур, Казахстан, 5 февраля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Ракета «Патрон» вывела на орбиту разгонный блок ДМ-03 с метеоспутником «Электро-Л» №4. Об этом сообщает Роскосмос.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Напомним, что тяжёлая ракета стартовала с космодрома Байконур сегодня, 5 февраля, в 12:13 мск. Видеотрансляция пуска велась на сайте госкорпорации.

После выхода на околоземную орбиту блок доставит спутник на орбиту высотой 35,4 тыс. км. После этого «Электро-Л» должен будет самостоятельно прибыть на орбиту высотой почти 35,8 тыс. км.

Отмечается, что этот российский космический пуск стал первым в 2023 году. Четвёртый метеоспутник должен помочь в мониторинге Тихоокеанского региона.

Днем ранее Роскосмос опубликовал фотографии с ракетой-носителем «Союз-2.1а», корпус которой украшен в честь Сталинградской битвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в состав международной группировки системы поиска и спасения при чрезвычайных ситуациях (ЧС) КОСПАС-САРСАТ включён российский спутник-ретранслятор «Луч-5В».