Москва, 5 февраля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру, потому что не был готов к поединку. Об этом 5 февраля заявил тренер спортсмена Александр Мичков «Спорт-Экспрессу».

Валерий Шарифулин/ТАСС Федор Емельяненко

«Фёдор был просто не готов к бою. Потому что он переболел. У него ещё на первом этапе подготовки заклинило спину. У него больше 20 лет межпозвоночная грыжа, было воспаление. Бороться не мог, с трудом кое-как в стойке ковырялся, а не готовился», — сказал Мичков.

Он отметил, что Емельяненко готовился к бою через боль, делал обезболивающие уколы, пытался вылечить. По его словам, Емельяненко никогда не отказывался от боёв, а разговаривать с ним на эту тему было бесполезно.

Также Мичков рассказал, что во время подготовки возникла проблема с визой в США, поэтому ему пришлось лететь в Ереван за визой.

«Ещё и возраст. Всё сказалось. Было видно, что он не готов к бою», — добавил Мичков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 46-летний Емельяненко потерпел поражение от Бейдера в главном поединке турнира Bellator 290, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры.