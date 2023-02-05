Москва, 5 февраля, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Российский военнослужащий Тамир Цыпылэ рассказал о контрактной службе в зоне проведения специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобождённые территории СВО

В интервью, опубликованном в телеграм-канале «Герои спецоперации Z», механик-водитель танка поведал, как с товарищами попал под обстрел противника.

По его словам, в ходе обстрела со стороны ВСУ военнослужащие убежали в укрытие, а сам он залёг под танк. Однако обстрел затянулся, военнослужащему удалось перебраться в «подвал» спустя полтора часа.

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«Минут через десять вражеские расчёты отработали по экипажу моего подразделения. И танчики все, которые стояли, особенно под которым я тоже лежал, тоже произвели откат», — рассказал военнослужащий. Он с улыбкой вспоминает, что механик в тот момент думал, что задавил товарища.

«Прорвём. Иначе никак», — подытожил Цыпылэ.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России показали взаимодействие разных родов войск при штурме на донецком направлении.