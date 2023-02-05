Киев, 5 февраля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что готов к любому развитию событий, в том числе к своей отставке. Об этом 5 февраля он сказал в интервью изданию «Украинская правда».

Александр Кряжев/РИА Новости Министр обороны Украины Алексей Резников

«У меня никаких разговоров, что я должен прекратить деятельность на этой должности, не происходило», — сказал Резников.

Он добавил, что готов к любому развитию событий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что вместо Резникова пост министра обороны может занять глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.