Роскосмос: с Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М»

Байконур, Казахстан, , 13:07 — REGNUM С космодрома Байконур 5 февраля дан старт ракете «Протон» с метеоспутником «Электро-Л» №4, видеотрансляцию пуска вёл Роскосмос.

Роскосмос Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что этот российский космический пуск стал первым в 2023 году. Четвёртый метеоспутник должен помочь в мониторинге Тихоокеанского региона.

Первый «Электро-Л» запустили в январе 2011 года, в октябре 2016 года связь с ним оборвалась. Второй метеоспутник вышел на орбиту в 2015 году, в 2019 году стартовал третий аппарат. Они продолжают работу на данный момент.

В ближайшие дни, 9 и 20 февраля, запланированы полёты, когда ракеты «Союз-2.1а» запустят к Международной космической станции грузовой корабль «Прогресс МС-22» и пилотируемый «Союз МС-23» (без экипажа).

В марте с космодрома стартует ещё один «Протон», который запустит спутник-ретранслятор «Луч-5».

Как сообщало ИА REGNUM, на 9 февраля с Байконура запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», на корпус которой нанесены изображение монумента «Родина-мать зовёт», расположенного в Волгограде, детские рисунки, герб Волгоградской области и логотип фонда «Наследие».