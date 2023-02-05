Суд в Ростове-на-Дону арестовал подозреваемого в стрельбе у ТЦ
Ростов-на-Дону, 5 февраля 2023, 13:09 — REGNUM Суд в Ростове-на-Дону арестовал мужчину, которого заподозрили в стрельбе около одного из торговых центров. Об этом 5 февраля сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя ГУ МВД по Ростовской области.
По информации агентства, подозреваемый арестован по решению суда.
Как передавало ИА REGNUM, ранее стражам порядка поступило сообщение о стрельбе рядом с одним из торговых центров города. По горячим следам был задержан 50-летний подозреваемый.