Ростов-на-Дону, 5 февраля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Суд в Ростове-на-Дону арестовал мужчину, которого заподозрили в стрельбе около одного из торговых центров. Об этом 5 февраля сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя ГУ МВД по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По информации агентства, подозреваемый арестован по решению суда.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стражам порядка поступило сообщение о стрельбе рядом с одним из торговых центров города. По горячим следам был задержан 50-летний подозреваемый.