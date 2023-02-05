Беннет рассказал, какое впечатление произвёл на него Путин
Тель-Авив, Израиль, 5 февраля 2023, 13:00 — REGNUM Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент России Владимир Путин обладает острым умом и чувством юмора. Об этом сказал в время интервью журналисту Ханоху Дауму.
По словам Беннета, российский лидер является «милейшим собеседником» и не произвёл на него пугающего впечатления.
Беннет рассказал, что перед встречей Путин выяснил некоторые факты о нём.
«Путин откуда-то узнал, что в 1995 году меня считали чемпионом ЦАХАЛа по уничтожению террористов Хезбаллы. Это произвело на него сильное впечатление», — сказал он.
Также, по словам израильского политика, во время встречи он много беседовал с Путиным об истории Второй мировой войны и роли СССР в победе над нацизмом.
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