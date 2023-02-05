Бывший премьер-министр Израиля отметил острый ум и чувство юмора Путина

Тель-Авив, Израиль, , 13:00 — REGNUM Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент России Владимир Путин обладает острым умом и чувством юмора. Об этом сказал в время интервью журналисту Ханоху Дауму.

Нафтали Беннет (сс) U.S. Embassy Jerusalem

По словам Беннета, российский лидер является «милейшим собеседником» и не произвёл на него пугающего впечатления.

Беннет рассказал, что перед встречей Путин выяснил некоторые факты о нём.

«Путин откуда-то узнал, что в 1995 году меня считали чемпионом ЦАХАЛа по уничтожению террористов Хезбаллы. Это произвело на него сильное впечатление», — сказал он.

Также, по словам израильского политика, во время встречи он много беседовал с Путиным об истории Второй мировой войны и роли СССР в победе над нацизмом.

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