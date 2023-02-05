Тель-Авив, Израиль, 5 февраля, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент России Владимир Путин обладает острым умом и чувством юмора. Об этом он сказал во время интервью журналисту Ханоху Дауму.

(сс) U.S. Embassy Jerusalem Нафтали Беннет

По словам Беннета, российский лидер является «милейшим собеседником» и не произвёл на него пугающего впечатления.

Беннет рассказал, что перед встречей Путин выяснил некоторые факты о нём.

«Путин откуда-то узнал, что в 1995 году меня считали чемпионом ЦАХАЛ по уничтожению террористов «Хезболлы». Это произвело на него сильное впечатление», — сказал он.

Также, по словам израильского политика, во время встречи он много беседовал с Путиным об истории Второй мировой войны и роли СССР в победе над нацизмом.