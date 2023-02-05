Москва, 5 февраля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы России показали взаимодействие разных родов войск при штурме на донецком направлении.

Андрей Рубцов/ТАСС Артиллерийская установка «Гиацинт» во время боевой работы в зоне проведения СВО

Так, на опубликованных РИА Новости кадрах видно продвижение разведки под контролем беспилотника, а далее слаженная работа расчёта БПЛА, танкистов и артиллерии первой Славянской бригады.

Опорный пункт ВСУ был уничтожен при помощи танка, миномёта 120-мм и гаубиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника расчёта боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» с позывным Рико рассказал журналистам о работе своего подразделения.

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